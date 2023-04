Vidéo : Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Posté par -Flo-

Une petite fille et un petit garçon font la compétition pour trouver le plus beau des cadeaux à offrir à leur maman chérie . C'est meugnooon !



Vidéo (14s) : Qui aura le plus beau cadeau ?





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1302 Karma: 5363 Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère 2



Edit : Accessoirement, ça m'a fait penser à ça :



https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2620098



Valérie Lemercier - Nutella "Lâche pas le téléphone, fous-lui un petit coup de latte avec ton pied !"Edit : Accessoirement, ça m'a fait penser à ça :Valérie Lemercier - Nutella Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 661 Karma: 492 Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère 1 @Bricci J'allais le dire, tout pour le buzz....Enfin bon, quand on voit le prix des téléphones maintenant, on peut comprendre... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3405 Karma: 1022 Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère 0 Il s'étronpé Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 195 Karma: 800 Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère 0 Moi aussi j'attrape mes enfants avec les pieds pour pas lâcher mon téléphone et pouvoir récupérer mon quota vital de likes. Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 96 Karma: 70 Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère Re: Des enfants offrent des cadeaux à leur mère 0 encore un film de famille qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.