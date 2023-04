Vidéo : Un scootériste passe devant un train à un passage à niveau Posté par Koreus

Mardi dernier en Belgique, un scootériste a joué avec le feu en traversant un passage à niveau



Vidéo (5s) : Scooter vs Train à un passage à niveau (Belgique)





Sur le même sujet :

Vidéo : Passage à niveau insolite (Suisse) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Baguette_Cat Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2014 Envois: 34 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 1 J'ai bien envie d'être insultant envers ce scooteriste mais je vais juste dire: "C'est pas bien !" Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1307 Karma: 5394 En ligne ! Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 1 Ouf, il sera à l'heure ! horn3 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2021 Envois: 4 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 0 il ne voulait pas louper les 12 coups de midi camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 856 Karma: 3285 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 1 Gros risque suicidaire mais par contre 10 heures de retard ??

"On a failli percuter un scooter car il nous a grillé la priorité.

- ARRETEZ TOUT !!!" WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 195 Karma: 300 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 0 Il sait passer à temps, juste une fois SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 966 Karma: 1374 En ligne ! Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 0





Ça aussi bien pour les visières que pour les pare-brises… Ça aussi bien pour les visières que pour les pare-brises… Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14304 Karma: 10556 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 0 C'était pour tester son pacemaker ? gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 681 Karma: 1407 Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 2 L'avant du train frôle son arrière train CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17901 Karma: 26731 En ligne ! Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... Re: Un scootériste passe devant un train à un passage à n... 1

@camaronalex

Gros risque suicidaire mais par contre 10 heures de retard ??

"On a failli percuter un scooter car il nous a grillé la priorité.

- ARRETEZ TOUT !!!"



Le train a en toute logique fait un freinage d'urgence donc il ne peut pas repartir si facilement. Ensuite tous les trains qui devaient passer là ont eu du retard, le retard cumulé de ces trains doit donc être de 10 heures au total avant de retrouver le planning normal je pense (mais je sais qu'il y a de meilleurs experts ferroviaires que moi sur ce site) Citation :Le train a en toute logique fait un freinage d'urgence donc il ne peut pas repartir si facilement. Ensuite tous les trains qui devaient passer là ont eu du retard, le retard cumulé de ces trains doit donc être de 10 heures au total avant de retrouver le planning normal je pense (mais je sais qu'il y a de meilleurs experts ferroviaires que moi sur ce site) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.