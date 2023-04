Vidéo : Un énervé au volant est vite calmé Posté par Le_Relou

un énervé au volant est vite calmé. Un road rage vite terminé par la puissance de l'airbag



Vidéo (32s) : Un conducteur énervé calmé par les airbags





Sur le même sujet :

Vidéo : Intervention d'un passant lors d'un road rage à Grenoble Vidéo : Un motard pourchassé par un automobiliste Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1314 Karma: 5441 Re: Un énervé au volant est vite calmé Re: Un énervé au volant est vite calmé 2 Quel con ! Bien fait pour lui ! MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 163 Karma: 237 Re: Un énervé au volant est vite calmé Re: Un énervé au volant est vite calmé 4 la jaguar se rabat quand même bien devant son nez... Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21485 Karma: 18149 Re: Un énervé au volant est vite calmé Re: Un énervé au volant est vite calmé 0

@MrJhack

la jaguar se rabat quand même bien devant son nez...

C'est vrai, ça justifie totalement ce comportement. D'ailleurs il aurait dû lui faire pareil et freiner bien fort devant sa gueule, ça lui apprendra à lui et à tous les autres usagers ! Citation :C'est vrai, ça justifie totalement ce comportement. D'ailleurs il aurait dû lui faire pareil et freiner bien fort devant sa gueule, ça lui apprendra à lui et à tous les autres usagers ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 295 Karma: 1227 Re: Un énervé au volant est vite calmé Re: Un énervé au volant est vite calmé 0



- la jaguar qui se rabat juste devant la voiture blanche puis ralentit/ freine par la suite [sans savoir s'il ralentit/ freine à cause de la voiture derrière ou celle de devant]

- la voiture blanche qui ne respecte pas les distances de sécurité [mais je ne sais pas s'il fait exprès de tamponner la voiture]



mais bon au final la vidéo m'a tout de même suprise, je ne savais pas quelle serait la chute Il y a sûrement la description de la situation quelque part, mais là juste en vidéo je ne sais pas qui est le plus 'énervé' et s'il y en vraiment un:- la jaguar qui se rabat juste devant la voiture blanche puis ralentit/ freine par la suite [sans savoir s'il ralentit/ freine à cause de la voiture derrière ou celle de devant]- la voiture blanche qui ne respecte pas les distances de sécurité [mais je ne sais pas s'il fait exprès de tamponner la voiture]mais bon au final la vidéo m'a tout de même suprise, je ne savais pas quelle serait la chute GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 505 Karma: 1036 En ligne ! Re: Un énervé au volant est vite calmé Re: Un énervé au volant est vite calmé 1 @Geo-graphic Sans justifié le comportement, on est quand même d'accord qui rien ne se serais passer si la jaguar c'était rabattu normalement non ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.