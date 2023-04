Vidéo : Une patiente chinoise ne veut pas de robots Posté par Wiliwilliam

La Sarah Connor chinoise!

Une patiente chinoise d'un hôpital ne supportant plus d'avoir à passer par un robot pour prendre rendez-vous avec un médecin, a détruit l'engin.



Vidéo (1mn1s) : Une femme tabasse un robot





payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 486 Karma: 378 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 390€ pour un robot à 10000.. ça va.. Ashday Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2014 Envois: 49 Karma: 185 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 4 C'est Sarah Connor ! Faut lui pardonner elle n'a pas que des bons souvenirs avec les robots Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 393 Karma: 727 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 1 Paraît que le robot a dit "I'll be back". Sam_San Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2023 Envois: 1 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 Heureusement que ce n'est pas qu'elle ne supportait plus d'avoir à passer par un médecin pour prendre rendez-vous avec un robot ! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 256 Karma: 352 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 J'en profite du coup pour remercier tous nos médecins de nous recevoir humainement CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17925 Karma: 26800 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 Bon plan : tous ceux qui pointent leur caméra de smartphone sur elle peuvent profiter d'un bonus sur leur crédit social pour la dénoncer aux autorités Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 203 Karma: 539 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 elle ne voulait pas avoir à faire à une machine pour rendre rendez-vous avec un médecin.

Citation : cette femme souffrirait d'une légère maladie mentale

Le contraste me fait rire, donc être sain d'esprit c'est répondre a une machine



Citation : cette femme souffrirait d'une légère maladie mentale



Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 139 Karma: 473 Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 1 J'ai l'impression que les malades mentaux sont plutôt ceux qui ont décidé de mettre un robot pour accueillir les patients. Comparativement, elle me parait plutôt saine ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9174 Karma: 3947 En ligne ! Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots Re: Une patiente chinoise ne veut pas de robots 0 Je comprend maintenant l'avènement de Terminator par la suite.