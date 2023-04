Vidéo : Une femme découvre que son magasin vend des poupées gonflables Posté par Koreus

Dans un magasin aux Etats-Unis, un femme découvre dans un rayon une poupée gonflable à vendre.



Vidéo (18s) : Poupée gonflable en grande surface





Sur le même sujet :

Vidéo : Gendarme piégé par une poupée gonflable Vidéo : Le secret de Thomas Pesquet pour vaincre la solitude Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7723 Karma: 20260 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 2 Pas cher, pas cher, mais est-ce qu'elle fait la vaisselle à ce prix là? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2781 Karma: 6244 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 0



@Jinroh : toi qui est expert... Y'a un surtout un truc "en trop" pour sa fonction de "poupée gonflable"...: toi qui est expert... momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 258 Karma: 553 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 8 wow .... une poupée gonflante !! LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3406 Karma: 1028 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 1 Flippante Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 106 Karma: 72 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 0

@LeMiniMilgram

Pas cher, pas cher, mais est-ce qu'elle fait la vaisselle à ce prix là?

est-ce qu'elle passe l'aspirateur, fait la lessive et repasse le linge ?





Team 1er degré : c'est de l'humour sexiste total, oui ! Citation :est-ce qu'elle passe l'aspirateur, fait la lessive et repasse le linge ? yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 316 Karma: 112 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 0

@momo57

wow .... une poupée gonflante !!



Pas mieux , mrdz t as mis la barre haut . Citation :Pas mieux , mrdz t as mis la barre haut . Le_Relou Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 4550 Karma: 2950 Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 0

Oh chouette une table basse SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1109 Karma: 1470 En ligne ! Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... Re: Une femme découvre que son magasin vend des poupées g... 0



Elle est livrée avec sa table à dînette? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.