Vidéo : Un cheval répond à la question qui lui est posée Posté par -Flo-

La propriétaire d'un cheval lui demande s'il va être sage aujourd'hui. La réponse est immédiate et sans ambiguïté. (À regarder avec le son pour comprendre)





Vidéo (18s) : Tu vas être gentil aujourd'hui ?





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cheval frappe un arbre et pète sur des chiens Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7723 Karma: 20258 En ligne ! Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 1 C'est un coup à finir en lasagnes s'il continue comme ça! Medhi Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2017 Envois: 5 Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 0 J'adore, c'est tellement spontané... Comme quoi on est pas obligé de comprendre la question pour bien y répondre. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2249 Karma: 3966 Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 1 Réaction à un 49.3 ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2781 Karma: 6244 Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 0 (À regarder avec le son pour comprendre)



Nop ! A regarder avec le nez ! Pour...



Citation :Nop ! A regarder avec le nez ! Pour... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 735 Karma: 2991 Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 0 Il va mettre les gazs ; c’est ce que j’ai compris MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1992 Karma: 3861 En ligne ! Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée Re: Un cheval répond à la question qui lui est posée 0 Quel pet tu lances !!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.