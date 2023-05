Vidéo : Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants après le malaise du conducteur Posté par Wiliwilliam

Un élève de collège arrête son bus scolaire (rempli d'élèves) après que le chauffeur se soit évanoui.





Vidéo (1mn29s) : Un collégien stoppe un bus après le malaise du conducteur





momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 259 Karma: 585 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 4 Bon reflexe..... merci papa qui a expliqué a quoi servaient les pédales aussi.... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 857 Karma: 3303 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 0

Eeeeet non! vous n'aurez pas un jour de congé



ps: c'est une conductrice Les collégiens qui crient au moment où le bus est enfin arrêté...Eeeeet non! vous n'aurez pas un jour de congéps: c'est une conductrice Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 737 Karma: 2994 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 0

J'vous pisse à la raie! Odile Deray! La Cité de la Peur - Les Nuls Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 397 Karma: 737 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 4 Courageux, et sacrément débrouillard le garçon ! Bravo. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1326 Karma: 5475 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 1 Speed 3 en 2023 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2784 Karma: 6250 En ligne ! Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 4

- Somone call 911 !"



Second bon réflexe ! - "I don't caaare !- Somone call 911 !"Second bon réflexe ! Archevek Je m'installe Inscrit le: 3/6/2015 Envois: 106 Karma: 263 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 1 Trop badass le petit ! Tout le monde cri et lui : "I don't care ! Someone call 911 !"

Bien joué et gros respect pour son sang-froid !! Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 108 Karma: 73 Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... Re: Un collégien arrête un bus transportant 66 enfants ap... 0 Double portion de dessert pendant minimum un mois. Respect !





A-t-on des nouvelle du conducteur (conductrice selon Camarolanex) ?