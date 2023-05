Vidéo : Quand le nez du veau est bouché Posté par LeMiniMilgram

Un veau a les narines bien remplies. Un homme va l'aider à mieux respirer.



Vidéo (1mn19s) : Déboucher les narines d'un veau





Sur le même sujet :

Vidéo : Vache Hublot Vidéo : L'abcès d'une vache Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7806 Karma: 20509 En ligne ! Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 5 sacré @Krobot toujours à poster ce genre de vidéos pile poile pour le repas de midi! Bon appétit bien-sûrsacré @toujours à poster ce genre de vidéos pile poile pour le repas de midi! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 35457 Karma: 14098 En ligne ! Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 2 gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 686 Karma: 1416 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 0 Pas cliqué, pas fou. yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 499 Karma: 678 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 2



Et Joyeux Noël à tous ! Et Joyeux Noël à tous ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3293 Karma: 10644 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 0 Perso j’étais déjà rassasié à la première narine. AlexNews Je m'installe Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 159 Karma: 237 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 2 12:26, je n'ai pas encore manger ... je n'ai plus faim.

Merci Koreus pour ce gain de pouvoir d'achat.

Beau timing de publication. SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1239 Karma: 1534 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 2



“Et bon appétit!” Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 641 Karma: 50 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 0 Ahahahha généralement ce genre de vidéo ne me fait rien mais ici j'avoue que j'ai eu un petit frisson LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 696 Karma: 1223 Re: Quand le nez du veau est bouché Re: Quand le nez du veau est bouché 0



Ce qui sort du nez faut d'abord faire comme Maïté avec les anguilles Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.