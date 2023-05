Vidéo : Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu'il vient de pêcher Posté par LeMiniMilgram

Un pêcheur a voulu qu'on le prenne dans l'eau à côté de son trophée, un mérou Goliath.



Vidéo (1mn30s) : Nager avec un mérou goliath





Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 662 Karma: 493 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 1 Quand on sait qu'un mérou Goliath ça à tendance à essayer de gober n'importe quoi tant que ça passe près de sa bouche, et quand on voit la taille du type par rapport au poisson...il a du bol que la bête soit fatiguée ^^ SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1244 Karma: 1539 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 1 @Roulpops oui moi je ne nage qu'avec les mérous David, pas les Goliath! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5903 Karma: 8872 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 0 En même temps le merou entends "ne panique pas...attrape le pecheur!" dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 397 Karma: 1238 En ligne ! Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 0 Forcément, il attendait que la peau de mérou pète ! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5903 Karma: 8872 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 0 Sans gulet c est plus John Snow, c est John s'noies. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6512 Karma: 6398 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 1 @dacaid

Surtout que la peau de mérou s'tond et ne s'écaille pas. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1155 Karma: 1008 Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 0 Le spectacle de la mort. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 397 Karma: 1238 En ligne ! Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... Re: Un homme veut nager à côté d'un gros poisson qu&... 0 @Gudevski Bien sur ! Sinon il crie ! Pardon, il bignolle, c'est vrai. Le mérou bignolle.