Vidéo : Quand tu croises le prince William et la princesse Kate en sortant de la pharmacie Posté par LeMiniMilgram

Un homme a déjoué le service de sécurité du prince William et la princesse Kate en sortant d'une pharmacie tout simplement.



Vidéo (13s) : Il déjoue le service de sécurité du prince William et la princesse Kate





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1335 Karma: 5509 Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... 4 Il voulait juste faire la bise to Kate ! Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 3117 Karma: 2300 Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... 0

- Passez monsieur, mais discrètement SVP



@Bricci - Si j'ai pas mon Prostamol MAINTENANT ça va être compliqué !- Passez monsieur, mais discrètement SVP mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6779 Karma: 2833 En ligne ! Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... Re: Quand tu croises le prince William et la princesse Ka... 0 De l'humour british, c'est exactement les mêmes rires que dans les vidéos de Mr. Bean en plus ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.