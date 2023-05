Vidéo : Une incroyable descente en parapente par JB Chandelier (Hautes-Alpes) Posté par Maitre_Cube

JB Chandelier nous fait découvrir notre magnifique département qu'est les Hautes-Alpes (05) au travers d'un vol en parapente complètement fou !





Vidéo (4mn2s) : No Way ! (Jean-Baptiste Chandelier)





LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7913 Karma: 20761 En ligne ! Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Sympa, ça donne envie! Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2027 Karma: 709 Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Excellent !

Vraiment fort !

Ça a dû demander quand même pas mal de rush. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 76 Karma: 98 Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Franchement génial! MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 687 Karma: 1090 Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Même nous, il nous fait rêver...

Je l'ai croisé sur un déco récemment (je suis parapentiste aussi), un pilote talentueux et très accessible.Même nous, il nous fait rêver...À dispo, si vous avez des question sur la pratique Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2212 Karma: 268 Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Cela fait longtemps que je n'avais pas vu une vidéo aussi plaisante à regarder ! Bon son, magnifiques images, une touche d'humour, bref un régal ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1096 Karma: 1476 Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 Trop bien ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1036 Karma: 1186 En ligne ! Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... Re: Une incroyable descente en parapente par JB Chandelie... 0 ça vole pas haut, mais c'est quand même une vidéo de haute volée.