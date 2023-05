Vidéo : Quand tu as l'habitude de te faire voler ton téléphone Posté par LeMiniMilgram

Pendant un braquage dans un bus en Colombie, une femme utilise la technique du double téléphone contre un voleur.



Vidéo (41s) : Une femme utilise la technique du double téléphone contre un voleur





Après l'arroseur arrosé, voici le voleur volé!

le chauffeur a l'air clairement complice

En France elle aurait été poursuivie par la justice pour escroquerie...Non je déconne, en fait on est pas si mal chez nous.

@Kaishu

En France elle aurait été poursuivie par la justice pour escroquerie...Non je déconne, en fait on est pas si mal chez nous.

5...4...3...2...1...c est partis pour se faire notifier dans tous les sens. Bon courage. Gang bang