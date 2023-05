Vidéo : Un jeune gorille fait une blague à ses parents Posté par -Flo-

Un jeune gorille élevé en captivité fait une blague à ses parents. Tandis qu'ils s'apprêtent à quitter leur enclos, il pince les fesses de sa mère et se cache immédiatement après. Cette dernière se retourne et s'en prend à son père qu'elle pense être à l'origine de cet affront.





Vidéo (32s) : Un jeune gorille fait une blague





PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 56 Karma: 113 Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents 0 Bon okay, pas grandiose comme vidéo... J'en profite du coup, c'est moi ou le rythme des vidéos postées sur Koreus a franchement diminué ?

Depuis quelques temps la joie de se dire tous les deux-trois jours, "allez je vais me faire une bonne vidéo sur Koreus" a un peu disparu... oO

Dommage dommage Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 487 Karma: 355 Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents 0 @PeterVonBart tu remarqueras que le dimanche en général c'est relache pour koreus et a mon avis la avec le pont et le week end ca a été méga relache, comme partout sauf dans les restos Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 309 Karma: 1265 Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents Re: Un jeune gorille fait une blague à ses parents 0 Quand je vois des gorilles, et particulièrement dans ce genre de vidéos/scène, j'ai l'impression de regarder l'humanité il y a très très longtemps.





@PeterVonBart il y a toujours la chambre des liens (forum) qui reste dynamique