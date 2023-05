Vidéo : Quand tu apprends à conduire avec ton père Posté par LeMiniMilgram

Après un an d'entrainement, un papa décide que son fils est prêt pour sa première leçon de conduite



Vidéo (1mn5s) : Leçon de conduite avec papa #FAIL





Sur le même sujet :

Vidéo : Obama apprend à conduire à sa fille Vidéo : Un enfant conduit une voiture et fonce dans la baie vitrée de la maison Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 218 Karma: 315 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 2 Le mec envahi pas des sentiments paradoxaux...il sait qu'il ne peut pas en vouloir à son fils car il est le seul responsable, mais au fond il est quand même un peu en colère lui....ça se traduit par "It's alright", puis rapidement après, "get out, GET OUT!!" Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 310 Karma: 1268 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 2 Entre le père qui a un look de jérôme chicandier, le fils qui percute serein un arbre alors qu'il perd le contrôle de la voiture, le fait qu'il ait une année de "pratique" et confonde les pédales, il n'y a rien qui va droit dans cette vidéo.

Seule la sœur qui se marre en pensant à l'idée que son grand frère va se faire engueuler me rassure! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 743 Karma: 3001 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 3

@Kaishu

Le mec envahi pas des sentiments paradoxaux...il sait qu'il ne peut pas en vouloir à son fils car il est le seul responsable, mais au fond il est quand même un peu en colère lui....ça se traduit par "It's alright", puis rapidement après, "get out, GET OUT!!"



Je pense surtout qu'il n'a pas envie de traumatiser son fils avec cet accident en lui hurlant dessus par ailleurs; il pourrait par la suite garder des séquelles psychologiques et ne plus vouloir prendre le volant d'une voiture.

c'est un bon père en somme, j'apprécie beaucoup son attitude. Citation :Je pense surtout qu'il n'a pas envie de traumatiser son fils avec cet accident en lui hurlant dessus par ailleurs; il pourrait par la suite garder des séquelles psychologiques et ne plus vouloir prendre le volant d'une voiture.c'est un bon père en somme, j'apprécie beaucoup son attitude. Earthshaker Je m'installe Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 127 Karma: 293 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 0 J'adooooooooooooore le "Sorry" du gamin avec son petit sourire en coin genre "non pas sorry" bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 140 Karma: 838 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 2



J'avoue que ça me met le doute



(Heureusement, les voisins n'ont pas de palmiers) Je dois justement inscrire mon fils pour la conduite accompagnée.J'avoue que ça me met le doute(Heureusement, les voisins n'ont pas de palmiers) xTremePower Je suis accro Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 563 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 0 "Apres que mon fils ai crashé la voiture"

Euh mon gars, le seul et unique responsable au monde de cet accident, c'est toi papounet ! Le gamin n'était absolument pas censé etre au volant de ta voiture ! a ce que je sache tu n'est pas moniteur d'auto école, et tu n'a pas de voiture a double pédales ....

Voila pourquoi il y a les doubles pédales d'ailleurs sur les voitures d'ecole ....



Et pour finir, quel papa responsable de fou ! quoi de mieux pour apprendre a conduire a son fils que d'amener sa sœur avec eux, comme ca s'il fait de la merde elle crève aussi ! le père de l'année ... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3516 Karma: 2298 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 0 C'était un an d'entrainement au basket ! Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1487 Karma: 1184 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 1 @xTremePower

Et en conduite accompagnée on fait comment du coup ?



En fait moi je vois pas vraiment le problème : le gamin s'est vautré, c'était sa première fois hors auto-école, c'est pas de bol, voilà c'est tout. La prochaine le papa saura qu'il faudra y aller un peu plus par étapes (comme tu le dis toi-même : c'est pas un moniteur, c'est pas inné). Si le gamin n'avait jamais touché à une voiture avant je dis pas, mais là c'est pas pareil.



Quant à la soeur à l'arrière : pareil, je vois pas, à l'auto-école y'a souvent des gens à l'arrière (d'autres élèves notamment), je peux te garantir que même avec les doubles commandes, si en départementale à 80 je braque soudainement à gauche alors qu'une voiture arrive en sens inverse, t'en fais pas tu pourras rien faire tout le monde est mort : les conducteurs, le moniteur, les passagers. Le risque zéro ça existe pas. Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 323 Karma: 465 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 0 Après un an d'entraînement sur GTA V le père aurait plutôt dû crier "LT, LT, LT !" LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 701 Karma: 1240 Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père Re: Quand tu apprends à conduire avec ton père 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.