Vidéo : Rester debout le plus longtemps possible sur un rondin de bois qui flotte sur l'eau Posté par Koreus

Pendant une foire aux Etats-Unis, deux hommes ont participé à un concours de bûche roulante. Y a du niveau !



Vidéo (46s) : Concours de bûche roulante





Sur le même sujet :

Vidéo : 4 filles 0 Chaises Vidéo : Des vieux font de la balançoire sur un tronc d'arbre Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1347 Karma: 5612 En ligne ! Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... 2 Joli ! Perso, je tiendrais 2 secondes, et encore...



Et sinon, le dress code est volontaire ou il faut obligatoirement porter une chemise à carreaux pour y participer ? marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 643 Karma: 1142 Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... 0 I want to be a lumberjack

I cut down trees, I eat my lunch, I go to lavatory





Monty Python - Lumberjack Song PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 57 Karma: 129 Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... 0 Merci Koreus, à présent tu nous abreuves à nouveau... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 746 Karma: 3007 Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... Re: Rester debout le plus longtemps possible sur un rondi... 0 Perso j'étais pour le bûcheron et content qu'il emporte la partie. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.