Vidéo : Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une fillette Posté par Koreus

En Alsace, un ambulancier rassure une petite fille fan de Disney en lui chantant « L'histoire de la vie »



Vidéo (1mn36s) : Un ambulancier chante pour rassurer une fillette





Sur le même sujet :

Vidéo : Homme agressif dans une ambulance Vidéo : Un chien inquiet protège son maitre des ambulanciers (Brésil) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2793 Karma: 6310 Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... 2



La gamine qui, comme moi, n'en peut plus de cette chanson : Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1400 Karma: 2242 Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... 0 Je comprends que le visage de la petite soit masqué (pour une fois). Mais ne pas voir son sourire enlève un peu de charme à cette vidéo faut bien l'admettre. fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 187 Karma: 208 Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... 0 L'histoire ne dit pas si elle a été soignée au final :-s :-s :-s Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 129 Karma: 257 Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... 2 dans ma tête :

c'est du playback!

ha non…

si!

hum pas sûr…

Si c'est lui qui chante c'est vraiment pas mal!

Franchement j'ai un doute…

(quand la fin arrive)

Là je suis certain que c'est lui qui chante!



Bref j'ai passé 1min36 à être sûr de ne pas l'être. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 746 Karma: 3007 Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... Re: Un ambulancier chante Le Roi Lion pour rassurer une f... 0 De tout coeur avec cette petite, j'espère sincèrement qu'ils réussiront l'opération de l'ablation du smiley; sinon cette tendance à se filmer dans l'accomplissement de geste prétendument altruiste, mouais, le regard caméra du dénommé Mike à la fin me laisse à penser qu'il veut lancer sa carrière par ce biais. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.