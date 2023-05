Vidéo : Un automobiliste prend son temps pour se garer et se fait piquer sa place Posté par Yazguen

Un automobiliste au volant d'une Jeep prend trop son temps pour se garer et se fait voler sa place.



Vidéo (15s) : Prêt à tout pour une place de parking





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 145 Karma: 159 Re: Un automobiliste prend son temps pour se garer et se ... Re: Un automobiliste prend son temps pour se garer et se ... 0 Le gars qui passe après n'a pas l'air pressé d'aider...



"Tiens, une voiture sur le toit".... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 749 Karma: 3057 En ligne ! Re: Un automobiliste prend son temps pour se garer et se ... Re: Un automobiliste prend son temps pour se garer et se ... 0 Je pense que le Citroën était pressé Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.