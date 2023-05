Vidéo : Un écureuil s'invite à un match de baseball Posté par Acherontia

L'amusante réaction de supporters de baseball quand ils voient un écureuil courir devant eux.



Vidéo (28s) : La réaction de supporters devant un écureuil





Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 315 Karma: 1299 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 5 Sachant que les écureuils sont très répandus à NY et peu farouches (dans les parcs), C'est un peu l'équivalent être effrayé par un pigeon nous frôlant en rase mote... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2795 Karma: 6322 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 2



Et j'aime assez, lorsque l'écureuil descend, le gamin qui n'a aucune réaction : (0:18). Joli suivis du caméraman en tout cas ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 408 Karma: 769 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 1 La réaction des citadins voyant un animal sauvage de près pour la première fois. (Je plaisante : il y a plein d'écureuils à New York).



Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 752 Karma: 3072 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 3 La version wish de cette vidéo





-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4609 Karma: 2122 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 4 Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1354 Karma: 5654 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 5 Aaaahhh les actions au ralenti, c'est merveilleux !





PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 255 Karma: 644 Re: Un écureuil s'invite à un match de baseball 3 @Bricci Aaaahhh les actions au ralenti, c'est merveilleux ! 1994 « L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE » JIM CARREY - ACE VENTURA j'adore le fou rire du médecin camouflé par un cut lorsque Jim se claque la tête sur le banc !

Aaaahhh les actions au ralenti, c'est merveilleux !





1994 « L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE » JIM CARREY - ACE VENTURA





Citation : j'adore le fou rire du médecin camouflé par un cut lorsque Jim se claque la tête sur le banc !