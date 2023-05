Vidéo : Un passager ouvre l'issue de secours d'un avion avant l'atterrissage Posté par LeMiniMilgram

Un individu a ouvert la porte d'un avion juste avant l’atterrissage.



Vidéo (33s) : Il ouvre la porte de secours d'un avion en plein vol





Vidéo : Moteur d'avion endommagé en plein vol Vidéo : Un passager agresse un steward EasyJet (Aéroport de Paris-CDG)

Borny

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

Pratique si tu ne t'es pas séché les cheveux le matin.

CrazyCow

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...



Lui il va avoir des problèmes, des gros problèmes.

marcaflushhh

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

"Drop automatically"... ouais ouais ouais.... ok, c'est pas une dépressurisation mais quand même.

dtclulu

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

et donc , il est possible pour un passager d'ouvrir une porte dans un avion qui n'a pas encore atterri !!??

millerf

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@marcaflushhh A 200m t'as pas besoin! Tu prends pas ton masque à oxygène pour aller sur la colline derrière chez toi!



De plus, sortir les masques est un gros risque de provoquer une panique génerale...

millerf

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@dtclulu Ben oui...

Khalul

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@dtclulu Oui lorsque la pression externe et la pression interne son équilibré (donc à basse altitude), la sécurité est désengagée. En revanche à haute altitude, c'est totalement vérouillé.

dtclulu

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@Khalul @millerf : ok ... ça me surprend qd même bcp !!!



mais alors , qu'est ce qui pourrait justifier d'ouvrir une porte à 500 mètres du sol par exemple ? ( à par d'être complétement cinglé !)

Stromtooper

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

Tu vois les gens qui sont debout dans l'allée à peine les roues de l'avion ont cessé de tourner ? Ben là c'est le niveau suivant : l'ouverture de la porte avant l'aterrisage pour être le premier à sortir.

icoyote

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

Je suis stupéfait qu'il n'ai aucune sécurité pour empêcher une personne d'ouvrir une porte avant l'attérissage c'est incroyable.

-MaDJiK-

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@dtclulu

et donc , il est possible pour un passager d'ouvrir une porte dans un avion qui n'a pas encore atterri !!??



Non, mais là oui.

Pour citer le forum -Flo- :



Citation :

Pour répondre à cette question il faut se référer à l'interview éclairante de l'expert dans l'article de CNN donné en lien :



"Aviation expert Geoffrey Thomas of Airline Ratings described the incident as “very bizarre.”



“Technically, it’s not possible to open those doors in flight,” he told CNN.



[...]



“It seems implausible that the door could be opened in the first place and then against the airstream technically impossible, but somehow or another it has happened, Thomas said."



Je résume :

- C'est bizarre.

- C'est techniquement impossible.

- Pourtant c'est arrivé, d'une manière ou d'une autre.



Merci Geoffrey !

Selvagor

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

Il faut le comprendre, il avait hâte de rejoindre sa moto. Il voulait aussi mieux la voir depuis le ciel.

marcaflushhh

Re: Un passager ouvre l'issue de secours d'un a...

@millerf Comment tu sais qu'il y a une colline qui mesure 200 m derrière chez moi ? hein ?!