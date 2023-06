Vidéo : Un homme fait une démonstration de coup de pied retourné sur un enfant Posté par Koreus

Un homme fait une démonstration de coup de pied retourné en utilisant un enfant comme cobaye.



Vidéo (31s) : Coup de pied retourné #FAIL





Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 315 Karma: 1135 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 qu'est ce qu'on rigole... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 35567 Karma: 14236 En ligne ! Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 1

MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2007 Karma: 3882 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 Complètement con. Il aurait pû tuer l'enfant. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 130 Karma: 259 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 Ce rire sadique! Goto38 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 47 Karma: 102 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 1



Ah merde c'est vrai qu'il a grandi le ptiot! Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1508 Karma: 844 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 Je te parie que je fait voler la bière sans la toucher ! fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 56 Karma: 95 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 Il a mal vieilli, JCVD Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1361 Karma: 5673 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 1



Il y a des mannequins pour ça ! Il y a des mannequins pour ça ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2488 Karma: 3305 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 1



En fait non.





J'ai hésité à regarder la vidéo et puis je me suis dit...bouah, c'est un enfant, ça doit être light si c'est posté.En fait non. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 318 Karma: 1309 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 1 J'ai beau être matinal, j'ai mal pour lui.



Pas fada des vidéos de violence faites aux enfants par un adulte abruti...





J'ai beau être matinal... pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 381 Karma: 576 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 Démonstration de déplacement des cervicales devant une caméra ET une statue... Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 557 Karma: 1684 Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 862 Karma: 3324 En ligne ! Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... Re: Un homme fait une démonstration de coup de pied retou... 0 WHAT IS LOVE ?



