Vidéo : Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait du polystyrène Posté par Koreus

En Chine, un chauffeur essaie d'arrêter un départ de feu dans son chargement de plaques de polystyrène.



Vidéo (2mn20s) : Un chargement de plaques de polystyrène prend feu





Sur le même sujet :

Vidéo : Explosion de bouteilles de gaz Vidéo : Camion transportant des bouteilles de gaz vs Bus Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 316 Karma: 1145 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 8 je pense qu'il essaie surtout de sauver son camion, mais on n'a pas la fin pour savoir s'il a réussi ...

13 commentaires Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 262 Karma: 597 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0



Johnny Hallyday - Allumer Le Feu (Clip Officiel Remasterisé) La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2913907 Johnny Hallyday - Allumer Le Feu (Clip Officiel Remasterisé) Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 316 Karma: 1145 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 8 je pense qu'il essaie surtout de sauver son camion, mais on n'a pas la fin pour savoir s'il a réussi ... PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 256 Karma: 645 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 1 Toujours dans l'excès ces chinois, c'est pas comme ça que l'on fait griller des marshmallows et c'est pas de cette taille là non plus qu'ils faut les fabriquer BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 329 Karma: 972 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 1 Le pire dans tout ça, je crois que c'est le mec qui ajoute une petite musique d'ambiance à la vidéo... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1100 Karma: 1476 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0 Inspirez



Expirez



Ne respirez plus wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 669 Karma: 689 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0 Ainsi naquit ghost trucker ... FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 307 Karma: 386 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 1 "Avec l'aide de ses collègues". Heu... pas très motivés les collègues. Stef_dus Je viens d'arriver Inscrit le: 22/12/2014 Envois: 67 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 1 Et voilà, les barrettes de RAM vont encore augmenter... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18055 Karma: 27154 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0 J’espère qu’il a au moins pu sauver son camion. SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1534 Karma: 1690 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 2

Pour ceux qui ne voient pas le camion, il est là: Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 381 Karma: 377 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 1 C’est Gaston Lagaffe qui a jeté son mégot par la fenêtre des éditions Dupuis…je l’entend dire: « M’enfin! » yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 282 Karma: 216 Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0 pourtant le polystyrène est un bon isolant Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 755 Karma: 2381 En ligne ! Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... Re: Mauvaise journée pour ce chauffeur qui transportait d... 0 Je serais vraiment curieux de savoir comment le feu a bien pu prendre tout en haut comme cela. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.