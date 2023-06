Vidéo : Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-motion Posté par Koreus

Les pneus de voitures dragster sont filmés en slow-motion pendant un départ arrêté. La déformation est impressionnante !



Vidéo (1mn36s) : Déformation des pneus d'un dragster en slowmotion





Sur le même sujet :

Vidéo : Une voiture décolle pendant une course de dragster Vidéo : Caméra embarquée dans un dragster Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2030 Karma: 712 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 1 C'est quoi l'astuce pour les roues ne patinent pas justement ? Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 261 Karma: 704 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 5

Les pneus collent tellement au sol qu'on peut même avoir la jante qui patine autour du pneu (si on a encore des jantes "normales").





Les pneus sont délibérément "mous" pour ne pas patiner et avoir le maximum d'adhérence au démarrage (ça + la glu déposée sur le sol).Les pneus collent tellement au sol qu'on peut même avoir la jante qui patine autour du pneu (si on a encore des jantes "normales"). Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2030 Karma: 712 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 0 @Vipeho merci pour les infos !

Mais du coup, ça devient très technique, puisque si ça "colle" trop, cela augmente donc la friction, et fait donc chuter les performances du véhicule, non? MrAbsurd Je m'installe Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 104 Karma: 84 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 1 @Ludo44 il y a tellement de puissance que leurs derniers des problèmes c’est que la roue ne colle pas^^

S’il burn, là il y aura une chute de performance Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81108 Karma: 7758 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 0 l'ensemble à l'air tellement fragile au vu des capacités d'accélération de ses véhicules. Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 30 Karma: 148 En ligne ! Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 1

Quelqu'un sait pourquoi ils mettent de la peinture sur les roulettes à l'arrière ? Visible sur les prises de vues arrière et qui laisse une trace au sol. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 261 Karma: 704 Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... Re: Les pneus de dragsters filmés au démarrage en slow-mo... 2 @Ludo44

Les plus gros dragsters (dits "Top Fuel") ont une puissance dépassant les 10000 cv et font le 0 - 500 km/h en 4.5 secondes.

Leur plus grosse problématique est de passer cette puissance au sol, les pneus qui collent et la glu sont obligatoires sinon le véhicule ferait simplement du ... sur place à patiner sans même avancer.

Le moteur est démonté / remonté après chaque course (de 4.5 sec donc) car il est pas rare qu'il y ait de la casse tellement ils sont gonflés aux limites. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.