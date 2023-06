Vidéo : Une piscine capable de conduire toute seule Posté par Yazguen

Le premier essai d'une piscine autonome sur une route française.



Vidéo (9s) : Piscine autonome





Vidéo : Homme vs Trampoline pendant une tempête

_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Re: Une piscine capable de conduire toute seule 0 Elle ne pouvait pas rester là où elle était, elle avait piscine. 

SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Re: Une piscine capable de conduire toute seule 0 

camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Re: Une piscine capable de conduire toute seule 0

L'enfant à l'intérieur :



Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Re: Une piscine capable de conduire toute seule 0 Ben vous avez jamais vu une piscine auto-portée ? ^^ 

Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Re: Une piscine capable de conduire toute seule 1 C est pas une piscine! C est une de mes capotes qui est tombée de ma poche!!