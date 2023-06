Vidéo : Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le festival des bateaux-dragons en Chine Posté par Wiliwilliam

Pour célébrer le prochain festival des bateaux-dragons, un dragon lumineux a survolé le parc Longhua à Shenzhen dans le sud de la Chine. Ce spectacle est réalisé à partir d'un essaim de drones équipés de lumières et synchronisés dans leurs déplacements.

Ça commence à devenir très sophistiqué. Vraiment très impressionnant.



Vidéo (38s) : Un dragon volant avec des drones





Auteur Conversation Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 203 Karma: 834 En ligne ! Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 1 C'est "légèrement" accéléré...

Sinon l'idée originale est plus sympa :

Sinon l'idée originale est plus sympa :



The Lord of the Rings - Firework scene [1080p HD] WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 198 Karma: 322 Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 0 A quand un Deoxys ?



(si t'as la ref t'es un bon ;p ) MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2017 Karma: 3904 Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 2 Sacrées piles de drones ! Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 317 Karma: 224 Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 2 Si je lui tire une flèche dessus, est-ce que je récupère une écaille? Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 784 Karma: 338 En ligne ! Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 0

@MYRRZINN

Sacrées piles de drones !

J'aurais envie de dire "IA", mais c'est vrai qu'on parle de la Chine. Citation :J'aurais envie de dire "IA", mais c'est vrai qu'on parle de la Chine. Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 57 Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... Re: Un dragon géant réalisé avec des drones pendant le fe... 0 ça me fout carrément la gerbe.

ça me fout carrément la gerbe.

Vouloir faire du beau et sensationnel avec les pires technologies du moment, sources de tous les maux. Tout un symbole de notre époque.