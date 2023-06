Vidéo : Un goéland gobe un écureuil entièrement Posté par Koreus

Le goéland ne mange pas que des poissons, il se nourrit aussi d'écureuil.



Vidéo (1mn53s) : Un goéland avale un écureuil





Bricci Je suis accro Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement C'est ce qui s'appelle "Bouffer son épargne"

'Tain c'est affreux... favg56 Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement « Et c'est comme ça, monsieur le juge, que mon client s'est retrouvé avec une queue dans sa bouche » Claudy Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement Probablement que l'écureuil était mort sur la route. Dans ce cas équarissage naturel efficace. marcaflushhh Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement Les gros élans font ça aussi Wiliwilliam Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement ablator Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement il lui arrive de manger toutes sortes d'animaux, comme des moineaux, des lapins, des frites



Les frites, comme les pâtes et le chocolat sont des légumes.

La jardinière de légumes



Les frites, comme les pâtes et le chocolat sont des légumes.





ablator Pour moi, les frites, ce sont des sales bêtes !!





Citation :

@marcaflushhh

Les gros élans font ça aussi

@marcaflushhh

Les gros élans font ça aussi

Aussi ? Ils se font aussi bouffer par le goeland ? Damn. Pour moi, les frites, ce sont des sales bêtes !! gazeleau ça donne envie de refaire un petit montage d'image tout ça Tempo123 Re: Un goéland gobe un écureuil entièrement J'attendais avec impatience de voir s'il y arriverait, mais le coup de stress avec la voiture je ne m'y attendais pas !!