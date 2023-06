Vidéo : Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Posté par -MaDJiK-

Quand on veut faire un trou rond, on a souvent du mal avec une scie sauteuse. Heureusement il existe des scies cloches qui peuvent nous aider. Il suffit de la mettre sur une perceuse, et n'oubliez pas la batterie surtout.



Vidéo (44s) : Comment faire un trou rond (Tuto)





Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 763 Karma: 3117 Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond 0 J'espère au plus profond de moi que Koreus a conscience du troll. Prions le petit Jésus pour cela Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 32 Karma: 55 En ligne ! Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond 0 Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1803 Karma: 1186 En ligne ! Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond 0 Un simple compas aurait fait l'affaire... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 205 Karma: 837 En ligne ! Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond 1

Un autre bon tuto : kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2809 Karma: 6399 En ligne ! Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond Re: Tutoriel bricolage : comment faire un trou rond 0

@Kwisatz

Prions le petit Jésus pour cela







