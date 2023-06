Vidéo : La lanceuse de poids belge Jolien Boumkwo court le 100 mètres haies

Jolien Maliga Boumkwo une lanceuse de poids de l'équipe belge d'Athlétisme (quintuple championne de Belgique du lancer de poids) à couru samedi dernier le 100 mètres haies lors des championnats d'Europe par équipe. Sa collègue belge qui devait courir s'étant blessé, elle ne pouvait pas prendre le départ et la course aurait donc rapportée 0 point à l'équipe. Plutôt que de ne pas participer, Jolien s'est portée volontaire pour courir rapportant ainsi 1 point à son équipe, et ce même si elle a mis 32’’81, soit 19 secondes de plus, à parcourir la distance que la concurrente qui la précède au classement. (L'équipe étant proche de la relégation, chaque point compte !)





Vidéo (45s) : Une lanceuse de poids court le 100 mètres haies

