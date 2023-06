Vidéo : Un castor orphelin construit par un instinct un barrage dans une maison Posté par Wiliwilliam

Un castor abandonné étant bébé construit un barrage dans sa nouvelle maison. Il empile un peu tout ce qu'il trouve sans n'avoir jamais vu d'autres castor construire de barrage.



Vidéo (3mn12s) : Un castor construit un barrage avec ses jouets





Auteur Conversation Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 241 Karma: 309 En ligne ! Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... 1

(trop choupi, mais j'ai du mal de voir comment on peur relâcher 2 ans plus tard un animal qui aurait autant grandi au contact des humains...) Je ne voudrais pas faire trop d'anthropomorphisme, mais pour moi il est juste en train de monter une barricade pour protester contre sa captivité(trop choupi, mais j'ai du mal de voir comment on peur relâcher 2 ans plus tard un animal qui aurait autant grandi au contact des humains...) dave8888 Je m'installe Inscrit le: 24/2/2005 Envois: 213 Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... 0 Offrez ca à vos enfants... ca rangera la chambre à leur place Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1404 Karma: 5881 En ligne ! Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... 1 C’est un bébé non ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1799 Karma: 3381 Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... 0 Il prévoit la montée des eaux…







Pub Banga (pub mythique des années 80) ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 285 Karma: 429 Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... Re: Un castor orphelin construit par un instinct un barra... 0 Et après il ouvre les robinets ???



Et après il ouvre les robinets ???

On doit être content de le faire garder par sa belle mère pendant les vacances