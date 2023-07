Vidéo : Panique totale lors d'un braquage Posté par mawt1

Panique totale lors d'un baquage d'un salon de manicure à Atlanta #jenaiabsolumentrienafoutre

À noter à 0:18 le monsieur qui décroche quand même pour parler au client ^^



Vidéo (51s) : Un braquage se passe mal... pour le braqueur





Vidéo : Braquage d'une banque en 60 secondes Vidéo : Des braqueurs amateurs dans un taxiphone Source : Forum

12 commentaires Auteur Conversation gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 7589 Karma: 6356 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 8 quand tu n'es vraiment pas fait pour le métier ... Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2214 Karma: 281 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 7 En fait il fallait faire le mort car la seule qui attire l'attention en se levant se faire prendre son téléphone… LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 727 Karma: 1310 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 1



Le suspect aurait prit la fuite en direction de la frontière commune avec Byzance favg56 Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2022 Envois: 28 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 1 Pulp Fiction c'est vraiment du cinéma ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 767 Karma: 3116 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 2

Rush Hour 1 | “What's Up, My Nigger?” - Jackie Chan, Chris Tucker Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 138 Karma: 90 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 0 Amateur ! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5949 Karma: 8950 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 2 L histoire raconte qu il est allé se denoncer a la police...que le policier lui a dit "cheh!" Et qu apres il a fait de la politique parce que son action servait a rien.



(Nota Bene au chafouin(e.es.ellimedeiros), hysterique...je ne cherche pas a politiser l article. Je m excuse par avance aupres de toutes les personne chafouines et/ou hysterique) lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1478 Karma: 1269 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 3 Ils sont donc tellement habitués aux braquages qu'ils ne réagissent même plus ?!



On vit une époque formidable. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9380 Karma: 4057 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 1 "Merde aucun n'est réceptif, je casse." Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 426 Karma: 798 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 1 Paraît qu'il a demandé à être payé rubis sur ongle. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5949 Karma: 8950 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 2 On imagine bien dans quels desarroi peuvent être des profs d ado si même les gens réagissent plus sous la menace des armes. Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 799 Karma: 353 Re: Panique totale lors d'un braquage Re: Panique totale lors d'un braquage 0 Ca se passe aux States.

Quand t'as vraiment une arme, pourquoi tu la cacherais?





à moins qu'ils ont cru que le mec allait se mettre à danser avant de se foutre à poil.

