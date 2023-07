Vidéo : Une intelligence artificielle génère la bande annonce de Heidi

Posté par Interfector



Je serais curieux de voir le prompt pour arriver à un tel résultat. Mais bon, hormis le fait que le résultat est wtf sur le côté réaliste, ça me fait flipper d'imaginer ce que ça donnera avec une techno un peu plus mature, j'en étais encore aux IA qui pondent des images et du texte...





