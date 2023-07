Vidéo : La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres Posté par Acherontia

La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres qui a nécessité 3 jours de construction.



Vidéo (1mn1s) : Destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres





Sur le même sujet :

Vidéo : Des Kaplas, des billes et des aimants Vidéo : Destruction d'un énorme colisée en Kapla Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 771 Karma: 3116 Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres 2

Le dîner de cons - n°15 : bo derrick MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2027 Karma: 3971 Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres 2 Elle était plus jolie en hauteur qu'à plat... momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 265 Karma: 597 Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres 1 Ouiap... apparemment, c'est pas la 1ère fois....





World Tallest Kapla Tower2 Destruction (27m) Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2497 Karma: 3352 Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres Re: La destruction d'une tour de Kapla de 25 mètres 0 Le plus beau, c'est apparemment que pendant 3 ans aucun pigeon n'est venu se poser sur la tour. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.