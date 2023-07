Vidéo : Un chirurgien déguise les enfants en super-héros avant de les opérer Posté par Kilroy1

Un chirurgien déguise les enfants en super-héros avant de les opérer et ainsi évacuer le stress du petit patient.



Vidéo (46s) : Un chirurgien déguise les enfants en super-héros avant leur opération





C'est une super-idée!

Au pire s'il bute le haut de la porte ça ne fait qu'avancer l'anesthésie de quelques minutes

Un héros du quotidien.

Super idée!

Et depuis on le surnomme opérationman.

Ça fait du bien de voir des vidéos positives.

Tant d'humanité, un héro du quotidien.