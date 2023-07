Vidéo : Faire semblant d'être au téléphone et dire les mots préférés de son chien Posté par Wiliwilliam

Une femme fait semblant de téléphoner tout en disant les mots préférés de son chien. A regarder jusqu'au bout !



Vidéo (42s) : Dire les mots préférés du chien au téléphone





Sur le même sujet :

Vidéo : Tour de magie à des chiens Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1050 Karma: 1213 En ligne ! Re: Faire semblant d'être au téléphone et dire les m... Re: Faire semblant d'être au téléphone et dire les m... 1 Tout allait bien et il y a eu la phrase de trop. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.