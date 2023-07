Vidéo : Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l'A7 Posté par Loucheux

Deux poids lourds manquent de percuter un véhicule de patrouille sur l’autoroute A7, le jeudi 20 juillet 2023.







Vidéo (12s) : Deux camions manquent de percuter un véhicule sur l’autoroute (France)





arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 446 Karma: 241 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Qui est en tord du coup? platis Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2021 Envois: 19 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Après je comprends, c'est tellement dur de voir un camion jaune avec des gyrophares oranges flash.

Alors, il faisait quoi le chauffeur poids-lourd ? Netflix ? SMS ? autre chose ?





Alors, il faisait quoi le chauffeur poids-lourd ? Netflix ? SMS ? autre chose ? zolive Je suis accro Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 1720 Karma: 645 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Encore un qui avait les yeux sur son smartphone, et l'autre qui lui collait au fion...... Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 43 Karma: 365 En ligne ! Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 2 C'était presque réussi pour tous le monde.

Je sais pas pourquoi la voiture qui se rabat entre les deux autres freine une foi insérée.

Dommage ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 206 Karma: 855 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 3

La personne en arrêt cardiaque dans la C3 blanche qui évite le poids lourd. Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 52 Karma: 55 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 1 Il manque vidéo de l’autre côté afin de bien voir la moto qui cachait le véhicule de patrouille. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 773 Karma: 3121 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Voilà merci je sais maintenant pourquoi j’ai reçu mon colis GLS en retard blahmeuh Dalmatiens Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 101 Karma: 145 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 @arrobaz

Le motard ! c'est toujours la faute du motard ! gatsu35 Je m'installe Inscrit le: 8/1/2020 Envois: 150 Karma: 110 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Pourquoi ne pas mettre des plots en mont du véhicule, ça pourrait limiter les dégats dans ce genre de cas. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 271 Karma: 758 Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 Le drame habituel des patrouilleurs ... pour rappel, 169 collisions en 2022 et 4 agents décédés ...



Il semble trop dur pour certains de regarder la route en conduisant ... sans oublier le total non respect des distances de sécurité du 2e PL qui "fait l'aspi" pour économiser du carburant.



Ces conducteurs sont totalement irrécupérables. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1492 Karma: 1277 En ligne ! Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0 @Amiid Non seulement elle freine, mais elle reste à l'arrêt sur la voie de gauche. Trop secouée pour continuer ?

Bon comportement de la voiture suivante qui met immédiatement ses feux de détresse.



Dommage, on a pas la suite... Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 797 Karma: 513 En ligne ! Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... Re: Une catastrophe évitée de peu sur l'autoroute l&... 0

@lsdYoYo

Bon comportement de la voiture suivante qui met immédiatement ses feux de détresse.





Les voitures a l'heure actuelle mettent les feux de détresse dès que tu freines fort.





après je suis étonné que les patrouilleurs n'aient pas foutu (comme habituellement) 200m de plot pour décaler la voie de droite.