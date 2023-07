Vidéo : Un chien transforme sa maison en pédiluve Posté par defds

Un bouledogue français a eu la bonne idée de ramener le tuyau d'arrosage à l'intérieur de la maison.



Vidéo (55s) : Un chien rapporte le tuyau d'arrosage dans la maison





Vidéo : Un chien joue avec un tuyau d'arrosage dans une maison Vidéo : Un chien arrose son maître avec un tuyau d'arrosage

vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1399 Karma: 1497 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0 le voir sortir, puis revenir pour laisser le tuyau dedans, ça n'a pas de prix.

wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 677 Karma: 704 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 3 Bah quoi, ce n'était pas du parquet flottant ?^^

Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 284 Karma: 363 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 3 La vraie question est pourquoi (ou comment en est arrivé) un tuyau d'arrosage à laisser couler l'eau si longtemps et sans surveillance

Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 567 Karma: 1709 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0 Paraîtrait que les chats détestent l'eau, hehe 🫣, quoi?..

vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1399 Karma: 1497 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0

@Goth-Ame

La vraie question est pourquoi (ou comment en est arrivé) un tuyau d'arrosage à laisser couler l'eau si longtemps et sans surveillance

il n'y a pas de robinet ou d'embout alors je dirais qu'il devait y a voir une jonction rapide sur un arrosage automatique. Il a du se déclencher et en tirant le tuyau le chien l'a arraché et le départ d'eau n'était pas fermé du coup vu qu'il doit y avoir une minuterie.

Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 567 Karma: 1709 Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0 vantage93

Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 774 Karma: 3121 En ligne ! Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0

@Goth-Ame

La vraie question est pourquoi (ou comment en est arrivé) un tuyau d'arrosage à laisser couler l'eau si longtemps et sans surveillance



La vraie question est plutôt pourquoi et toujours cette même musique de merde ?

Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1112 Karma: 1493 En ligne ! Re: Un chien transforme sa maison en pédiluve 0 Ça va, c'est rien!

Un coup de raclette, une euthanasie et on n'en parle plus

