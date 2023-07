Vidéo : Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléphone Posté par Exotope

Trois hommes font une blague à leur ami en lui faisant croire qu'il a oublié son téléphone.



Vidéo (3mn15s) : La blague du téléphone oublié





Il a vraiment l'air de lutter... remarque, c'est comme quand tu cherches tes lunettes de partout alors qu'elles sont sur ta tête.

Peut-être le nombre de bières aussi ?

"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue."

Je crois qu'il a toujours pas compris ce qu'il lui est arrivé.

Quand on a des amis comme ça on a pas besoin d'ennemis.

Un bug dans la matrice ... il faut rebooter le système.

Peut-être le nombre de bières aussi ? Manuki-san Je viens d'arriver Inscrit le: 19/4/2023 Envois: 8 Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... 0 "Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue." CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18183 Karma: 27526 Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... 0 Je crois qu'il a toujours pas compris ce qu'il lui est arrivé. Tails92 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/12/2015 Envois: 10 Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... 0 Quand on a des amis comme ça on a pas besoin d’ennemis. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 273 Karma: 763 Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... Re: Faire croire à son ami qu'il a oublié son téléph... 0 Un bug dans la matrice ... il faut rebooter le système.



On va dire qu'il comprend vite mais qu'il faut lui expliquer longtemps.

Magique !