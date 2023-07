Vidéo : Apprendre le code morse en une minute Posté par Wiliwilliam

Apprentissage visuel original de l'alphabet en morse





Vidéo (50s) : L'alphabet morse, visuellement représentée





Sur le même sujet :

Vidéo : Technique pour apprendre ses cours facilement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation AZOIR Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2014 Envois: 20 Karma: 67 Re: Apprendre le code morse en une minute Re: Apprendre le code morse en une minute 1 ··· ··− ·−−· · ·−· ···− ·· −·· ··−·· −−− −·−·−− Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 273 Karma: 763 Re: Apprendre le code morse en une minute Re: Apprendre le code morse en une minute 1 Sortez vos stylos ... contrôle surprise !



Je ne vois pas de logique claire entre la forme des lettres et leur code en morse, c'est clairement pas en 1 minute que j'apprendrais ce code ... et encore moins que j'arriverais à transmettre un simple mot. _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 198 Karma: 1116 En ligne ! Re: Apprendre le code morse en une minute Re: Apprendre le code morse en une minute 0 Avec un son moins aigu, ça aurait pu être une bonne méthode d'apprentissage quand tu as du temps à perdre. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2031 Karma: 3996 En ligne ! Re: Apprendre le code morse en une minute Re: Apprendre le code morse en une minute 0 Ce morse casse les couilles ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.