Vidéo : Clip de sensibilisation contre les emballages jetables

Courte vidéo réalisée par Zero Waste France pour promouvoir l'utilisation d'emballage/ustensiles nettoyables plutôt que jetables.

Et concernant les repas à emporter, à Grenoble il existe dabba, qui est un tupperware que plein de restos utilisent. Tu arrives avec ton dabba vide, et soit on te le remplit, soit on le récupère et on t'en file un rempli (ce qui permet de préparer les plats à l'avance). Ça marche super bien et ça évite plein d'emballage .



Vidéo (1mn12s) : Dites stop au tout-jetable





Quand je vais manger chez certaines personnes et qu'ils ont tout de jetables jusqu'à la nappe mais quelle tristesse. Tout ça parce que que ça les fatigue de laver leurs fourchettes.. L'idéal serait de faire des emballages comestibles. Après avoir bouffe les assiettes et les couverts faudra garder une place pour la nappe en dessert.

Le tout comestible.Sauf les slips et les capotes (quoique, si c'est comme le chorizo : c'est la peau le meilleur). Ou simplement parce que tu n'as pas 20 assiettes/couverts chez toi pour la fois dans l'année où cela t'est vraiment utile. Et dans ce cas, il faut prendre en compte l'impact de la fabrication d'objets qui finalement servent peu. Mais oui, tous les jours, c'est juste aberrant.



