Vidéo : Une grue prend feu et sa flèche s'effondre dans une rue de Manhattan Posté par Koreus

A New York, la flèche d'une grue s'est effondré en plein milieu de la rue.



Vidéo (41s) : Une grue prend feu et s'effondre (New York)





Vidéo : Démolition d'une cimenterie (Fail) Vidéo : Chute d'une grue pendant la construction d'un pont (Italie)

Crazy-13: Je pense qu'en présence d'une telle grue, une zone doit avoir été fermé pour assurer la sécurité des piétons.

Geo-graphic: Je ne vois pas Gwen Stacy, même en faisant de l'image par image. Bizarre.

fabiolerusse: HO PHOQUE !

iApple: Pour Naher ! xD

MYRRZINN: C'est plus dur de foutre le feu aux grues d'Ecosse...

Stromtooper: Mais que fout Spiderman ?!

Surement en train de demander une avance de salaire encore...

Stef_dus: C'est un coup du lobbying des vidéos verticales !

Rythmncs:

@Koreus

le quartier Hells Kitcheh

le quartier Hells Kitcheh

Vous n'avez pas l'air d'aimer ce quartier

Beuleu50: bon ben voilà, la flèche n'ira pas plus bas, c'est quoi le problème.

Oh Phoque !





Borny: J'ai quand même envie de dire que dans les films, c'est plus réaliste, avec un calage son/image aux petits oignons.

=> Là, on se tape une sacrée latence sur la bande son ! ^^



Borny:

@Crazy-13

Je pense qu'en présence d'une telle grue, une zone doit avoir été fermé pour assurer la sécurité des piétons.

Pourquoi ?

Tu ne dois pas habiter en ville, si l'on coupait la zone à chaque fois qu'il y a une grue sur un chantier, les villes seraient en permanence bloquées.

Pourquoi ?

Tu ne dois pas habiter en ville, si l'on coupait la zone à chaque fois qu'il y a une grue sur un chantier, les villes seraient en permanence bloquées.

Souvent, au mieux, ça se limite à une sorte d'échafaudage sur le trottoir pour protéger les piétons au niveau du chantier. Parfois un panneau qui invite les piétons à traverser.

Younakalibo_45: entre 41st st et 10th avenue)

Mais c'était filmé vers le sud ou plutôt sud-ouest ?

Crazy-13: effectivement je n'habite pas en ville, mais à chaque fois que j'ai pu voir des grues de près, celle-ci était éloignées des piétons et l'accès bloqué par des mur en panneau métallique.

DaddyCool: Un truc qui prend feu et qui ensuite s'effondre par terre.. quoi de plus normal à Manhattan ?