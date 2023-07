Vidéo : Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Posté par Wiliwilliam

Les serpents ne lapent pas l'eau avec leur langue et ils ne se contentent pas d'aspirer l'eau par un trou dans leur bouche. Ils aspirent l'eau par capillarité, comme une éponge.





Vidéo (24s) : Un serpent boit de l'eau





chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 120 Karma: 475 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 2 Du coup que se passe t'il lorsqu'ils se baignent et qu'ils n'ont pas soif? ^^ Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 342 Karma: 1426 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 0 ne plongeant que la tête il boit cul-sec! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1453 Karma: 6062 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 3

Boa ! Boa ! Boa !!! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6541 Karma: 6478 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 1

Si le boa boit et qu'il a tout bu, il y a de l'abus. AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 677 Karma: 667 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 0 Déçu. Je pensais que ça allait terminer comme ça :



SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 243 Karma: 253 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 0 Il devait vraiment avoir très soif.

On voit bien qu'il plonge la tête dans l'eau de lui-même… Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2258 Karma: 3989 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 0 S'ils ouvrent leur sphincter anal en même temps et qu'il soit plus haut que l'eau, l'eau remonte comme dans un tuyau. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 680 Karma: 727 Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet Re: Un serpent boit de l'eau dans un gobelet 0

@chayan

Du coup que se passe t'il lorsqu'ils se baignent et qu'ils n'ont pas soif? ^^





Il ferme la bouche tout simplement ^^