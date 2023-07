Vidéo : Une femme a un problème de carte bancaire à une caisse automatique Posté par Wiliwilliam

Sur une musique dramatique, une femme tente désespérément de récupérer sa carte bancaire tombée par terre malgré/à cause de ses longs ongles.



Vidéo (29s) : Galère à la caisse





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1453 Karma: 6062 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 2 C'est ça d'être interdit bancaire ? Raven1221 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/7/2023 Envois: 5 En ligne ! Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0 La malchance là touchée. Je pense que la carte se moque de elle en plus. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 243 Karma: 253 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0



Et elle, du coup, elle a pas fait ses courses depuis combien de temps ?



Faut-il en conclure qu'en plus d'être moche et vulgaire, avoir de tels ongles n'est pas pratique ? Étonnant !Et elle, du coup, elle a pas fait ses courses depuis combien de temps ? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2037 Karma: 4019 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 2 Heureusement, les fouilles sous les caisses sont autorisées. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2258 Karma: 3989 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0

Faut-il en conclure qu'en plus d'être moche et vulgaire, avoir de tels ongles n'est pas pratique ? Étonnant !



Et elle, du coup, elle a pas fait ses courses depuis combien de temps ?



Oh, une attaque sur le physique quand c'est une femme qui galère ! Étonnant ! Citation :Oh, une attaque sur le physique quand c'est une femme qui galère ! Étonnant ! Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1571 Karma: 838 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0 Ce doit être la raison pour laquelle il y a toujours un stand pour se refaire les ongles dans les galleries marchandes des hypermarchés,... juste derriere les caisses ! LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 733 Karma: 1314 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0 a un problème



Avoir / Etre Une femmeun problème cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 445 Karma: 205 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 1

Faut-il en conclure qu'en plus d'être moche et vulgaire, avoir de tels ongles n'est pas pratique ? Étonnant !



Et elle, du coup, elle a pas fait ses courses depuis combien de temps ?



Oh, une attaque sur le physique quand c'est une femme qui galère ! Étonnant !

Ce n'est pas une attaque sur le physique, on ne naît pas avec des faux onglets (homme ou femme). là c'est un choix délibéré d'être moche, vulgaire et pas pratique Citation :Ce n'est pas une attaque sur le physique, on ne naît pas avec des faux onglets (homme ou femme). là c'est un choix délibéré d'être moche, vulgaire et pas pratique Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5960 Karma: 8959 Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... Re: Une femme a un problème de carte bancaire à une caiss... 0

"Han mais t es un beauf "



"Han mais t es un beauf "

Ouaip Alors qu il suffit de tirer la culotte et de faire un grand écart sur la carte...