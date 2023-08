Vidéo : Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Posté par Koreus

En Chine, une personne fait décoller un drone agricole qui servira à pulvériser des champs.



Vidéo (14s) : Décollage d'un drone agricole #FAIL





Auteur Conversation Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 543 Karma: 1187 Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ 1 Tiens, la défense anti-aérienne Russe en action. AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 98 Karma: 288 Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ 0 Et le chauffeur poids lourd, comment il va ?



Parce que là j'ai plutôt l'impression qu'il est mort, ou alors dans un très mauvais état Grobreaker Je suis accro Inscrit le: 21/7/2017 Envois: 830 Karma: 488 Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ 0 "percute le drone" ? Pulvérise le drone serait plus adéquate Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9430 Karma: 4067 Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ 0 Tu n'a plus que tes yeux pour pleurer.



Ou ta bouche pour hurler.



Ou tes mains pour t'arracher les cheveux. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1413 Karma: 4150 En ligne ! Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ Re: Vol d'essai d'un drone agricole à 15000€ 0 J'ai une réflexion : "Tiens, est-ce le bon endroit pour tester notre nouveau drone à 15k ?"

Une simple réflexion.

