Vidéo : Faire son cône de neige à la manière de Koreus Posté par Wiliwilliam

Le saviez-vous? Quand il ne travaille pas sur le nouveau design du site/forum ou bien sur le Koreusity, Koreus vend des cônes de neige.

Cependant, il fait ça à sa manière. Vous devez courir à sa place ... dans sa roue à Hamster!

Be the hamster! Make your own snow cone!



Vidéo (1mn4s) : Faire son granité comme un hamster





Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 345 Karma: 1429 Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus 0 Le client fait tout le boulot et à la fin il paie quand même! Ils sont bons ces ricains capitalistes!



C'est bien sûr du 2nd degré, l'installation est superbe!



EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1191 Karma: 1051 En ligne ! Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus 0 D'une certaine manière, ça me fait penser à la machine à glaçons du maréchal ferrant de Hill Valley. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 708 Karma: 1441 Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus 0 Ce site part vraiment en roue libre GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 514 Karma: 1051 Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus Re: Faire son cône de neige à la manière de Koreus 0 gnarf2 Au moins il est pas encore racheté par certain merdia ( j'avais besoin de m'expimer ! ) Au moins il est pas encore racheté par certain merdia( j'avais besoin de m'expimer ! )