Vidéo : Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan Posté par Wiliwilliam

Le SkyTrain est un train monorail suspendu sans pilote. Le monorail de 10,5 km part de la montagne Jiufeng et se termine à la montagne Longquan, en Chine.



Vidéo (10s) : Le SkyTrain de Wuhan





Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2265 Karma: 3993 En ligne ! Re: Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan 1 Venez en jupe qu'ils disaient. Je commence à comprendre. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 347 Karma: 1436 En ligne ! Re: Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan 1



je n'ai pas l'impression que ce soit le skytrain de la vidéo, mais c'est celui que j'ai trouvé sur google en tapant 'skytrain china' Renversant effectivement Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 817 Karma: 364 Re: Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan 0

@Padma

Ton obsession sur la condition féminine est inquiétante.



Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 817 Karma: 364 Re: Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan 0

@Tempo123

Renversant effectivement



je n'ai pas l'impression que ce soit le skytrain de la vidéo, mais c'est celui que j'ai trouvé sur google en tapant 'skytrain china'



Je vais peut-être t'apprendre quelque chose en te disant qu'il n'y a pas qu'un seul Sky Train en Chine.

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2265 Karma: 3993 En ligne ! Re: Il filme l'intérieur du nouveau SkyTrain de Wuhan 0

@Uatuu

Citation :

@Padma

Venez en jupe qu'ils disaient. Je commence à comprendre.



Et la condition des Écossais aussi.

