Vidéo : Un policier teste la sécurité d'un toboggan Posté par Banbs

Un policier teste un toboggan pour enfants se trouvant au City Hall Plaza de Boston.



Vidéo (8s) : Un policier teste un toboggan





Sur le même sujet :

Vidéo : Enfant sur un toboggan vs Flaque de boue Vidéo : Toboggan de la mort ! Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3519 Karma: 2310 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 6 C'est ça qu'on appelle une descente de police ?

12 commentaires Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2265 Karma: 3993 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 Ho, la pente glissante des commentaires à venir… Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 762 Karma: 2390 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 1 La seule question qui me vient à l'idée, c'est à quel moment un policier en service (vu son uniforme) a l'idée de tester un toboggan pour gamin qui semble sacrément violent? oO Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 348 Karma: 1437 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 1 @Padma

Quand j'ai pris mon café-clope du matin DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 434 Karma: 1564 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 1 @Framby

Si le toboggan est violent c’est parce que la société a été violente envers lui. Je demande une cagnotte pour le toboggan svp Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3519 Karma: 2310 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 6 C'est ça qu'on appelle une descente de police ? GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1283 Karma: 1968 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 Mais c'est super dangereux ... UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1008 Karma: 1032 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 GerardLeBarbare Tu t'es gourré de post mon poulet

Edit, ah ben non c'est moi 🫡 Aucune idée de ce que j'ai merdé avec mes onglets. La nuit a été difficile

Edit2: Cela dit, si j'ai pu te répondre en te taguant, c'est que j'étais sur une page où tu as posté... Je crois que le site Koreus a fait des siennes en mettant un commentaire d'un autre article. Chelou. Tu t'es gourré de post mon pouletEdit, ah ben non c'est moi 🫡 Aucune idée de ce que j'ai merdé avec mes onglets. La nuit a été difficileEdit2: Cela dit, si j'ai pu te répondre en te taguant, c'est que j'étais sur une page où tu as posté... Je crois que le site Koreus a fait des siennes en mettant un commentaire d'un autre article. Chelou. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1283 Karma: 1968 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 1 @UltimateByte si si je me suis bien trompé mais j'ai Ctrl X ^^ UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1008 Karma: 1032 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 GerardLeBarbare Ah tu me rassures ! Avec mon réveil qui ressemble à la descente de ce flic, et mon dos dans le même étant que le sien, tu m'as fait douter. Ah tu me rassures ! Avec mon réveil qui ressemble à la descente de ce flic, et mon dos dans le même étant que le sien, tu m'as fait douter. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5965 Karma: 8961 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 1 La demande d arret de travail ici...j aimerais bien lire le formulaire. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2043 Karma: 4028 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 Ris condé ! angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 363 Karma: 509 Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan Re: Un policier teste la sécurité d'un toboggan 0 Maintenant il a la peau lisse. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.