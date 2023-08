Vidéo : Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité virtuelle Posté par Wiliwilliam

C'est ce que propose cette société allemande création de toboggan.

ça doit être terriblement perturbant pour les personnes qui essaient la VR pour la première fois



Vidéo (1mn37s) : Toboggan à eau et Réalité Virtuelle





Sur le même sujet :

Vidéo : Jouer à la boxe en VR pour la première fois Vidéo : Un policier teste un toboggan Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 721 Karma: 332 Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 1 Commentaire de vieux con : on



Histoire de bien avoir le bide retourné après ta descente. Aujourd'hui tu ne peux même plus profiter d'un toboggan (ce qui est déjà fun en soi). Il te faut plus.



Commentaire de vieux con : off Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 349 Karma: 1447 Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 2 Sinon, si vous trouvez que les toboggans manquent de sensation, il suffit de demander aux flics! apparemment ils connaissent les meilleurs! Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2215 Karma: 283 Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 1 Mais mais mais… c’est de la merde !! nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1241 Karma: 2331 En ligne ! Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 1 Gerbexpress3000



Sinon c'est une bonne idée je trouve, pourquoi penser que c'est nul? Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1466 Karma: 1963 En ligne ! Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 0 @raikko2 Je suis vieux aussi, mais pour le coup, je trouve que pour une fois ça apporte vraiment quelque chose en plus et tu n'as pas à porter le casque plus de cinq minutes.



Et puis j'imagine que si tu as envie de descendre sans casque, rien ne t'en empêche. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3296 Karma: 10646 En ligne ! Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... Re: Faire du toboggan à eau avec un masque de réalité vir... 0 A zut moi qui allait dire « trop bien je veux le faire tout de suite », je vais me raviser et faire comme tout le monde en disant « mais c’est de la m€rd€ ! ». Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.