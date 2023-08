Vidéo : Un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa mère Posté par Wiliwilliam

Les services de secours ont diffusé le message d'urgence d'un petit garçon âgé de 7 ans très serein qui porte assistance à sa mère. Le jeune garçon a réussi à communiquer les détails cruciaux à l'opérateur et à mettre en pratique les gestes initiaux de secourisme.



Vidéo (2mn2s) : Un enfant de 7 ans sauve sa mère en appelant les pompiers





Monachaud Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2004 Envois: 2712 Karma: 398 Re: Un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa m... Re: Un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa m... 3 Très émouvant.

Dommage qu'on ait pas eu des nouvelles de la maman.

Dommage qu'on ait pas eu des nouvelles de la maman. madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 247 Karma: 251 Re: Un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa m... Re: Un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa m... 3 Bonjour.



Purée ça m'a retourné le cerveau j'ai les larmes aux yeux.