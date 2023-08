Vidéo : Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION Posté par BalleAuCentre

L'artiste vietnamien KILLUSION réalise un spectacle laser impressionnant.



Vidéo (27s) : Danse laser





- Mais dis donc Jamy, comment cela est il possible ?



- Mais dis donc Jamy, comment cela est il possible ?

- Eh bien Fred, avec beaucoup de travail ! Regardez par vous même l'une des séance d'entrainement sans musique ni jeux de lumière.



La vidéo est déjà passée :



Star Wars Kid Sacré boulot, le rendu est génial !- Mais dis donc Jamy, comment cela est il possible ?- Eh bien Fred, avec beaucoup de travail ! Regardez par vous même l'une des séance d'entrainement sans musique ni jeux de lumière.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=572574 Star Wars Kid Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 764 Karma: 2389 Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION 0 PAST3K Merci de me rappeler autant de bonheur et d'innocence d'internet de l'époque Merci de me rappeler autant de bonheur et d'innocence d'internet de l'époque Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1617 Karma: 1428 En ligne ! Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION 0 Au dernier arbre de noël de ma boite, il y avait le "même spectacle".

C'est franchement bluffant, et moi au lieu de regarder, je passe la moitié du temps à me demander comment c'est foutu ! ^^ Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 276 Karma: 787 Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION Re: Le spectacle laser de l'artiste KILLUSION 0



A défaut d'un cocktail, le public a adoré la chirurgie des yeux offerte par la maison.