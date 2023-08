Vidéo : Un chien doué avec un ballon Posté par Kilroy1

Un chien s'amuse à tenir un ballon en équilibre sur sa tête



Vidéo (39s) : Un chien avec un ballon en équilibre sur sa tête





Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2820 Karma: 6443 Re: Un chien doué avec un ballon Re: Un chien doué avec un ballon 5



Il est plus balaise que moi au foot...



... Je suis déception. Ok !Il est plus balaise que moi au foot...... Je suis déception. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 167 Karma: 350 Re: Un chien doué avec un ballon Re: Un chien doué avec un ballon 6 Futur ballon d'os ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2984 Karma: 8117 Re: Un chien doué avec un ballon Re: Un chien doué avec un ballon 1



(footballer)



les jack russel sont très doués pour jouer au foot !!! https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Russell_ (footballer) RockinMad Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2012 Envois: 36 Re: Un chien doué avec un ballon Re: Un chien doué avec un ballon 0 Jack Russellinho papymusso Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2015 Envois: 35 En ligne ! Re: Un chien doué avec un ballon Re: Un chien doué avec un ballon 0 Bordel ce chien et 200x plus doué que moi !!



