Vidéo : Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en plein concert Posté par Wiliwilliam

Samedi soir pendant un concert, Michaël Youn a affiché sur grand écran le numéro de téléphone de Darmanin.



Vidéo (1mn46s) : Michaël Youn fait fuiter le numéro de Gérald Darmanin





Vidéo : Michaël Youn contre les motards Vidéo : Michaël Youn craque un fumigène pendant PSG-OM Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1285 Karma: 1972 Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... 1



Tu va avoir des problemes La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1624624 Tu va avoir des problemes MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2054 Karma: 4044 Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... 0 Suis sûr que vous avez fait comme moi : une recherche sur numeroinconnu.fr... sichroteph Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 18 Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... 2 C'est d'un beauf .. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 781 Karma: 3166 Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... 4 Perso ce qui me choque c’est plus le nombre de personnes qui va à un concert de Michaël Youn arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 451 Karma: 249 En ligne ! Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... Re: Michaël Youn dévoile le numéro de Gérald Darmanin en ... 1 C'est nul non? Il a fait ca pour faire le buzz et comme plein de Français haïssent le gouvernement sans faire de distinctions..... Enfin bref Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.